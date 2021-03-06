О попытке похищения заявил журналист из Екатеринбурга Дмитрий Красноухов

По его словам, вечером 5 марта он собирался поужинать и написать текст в кафе «Вилка-Ложка» на проспекте Ленина. К нему подошли трое мужчин старше 40 лет, схватили и пытались силой вытащить из-за столика со словами «ты закладчик, преступник». Перед этим нападавшие представились полицейскими и показали что-то похожее на удостоверение.