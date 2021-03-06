О попытке похищения заявил журналист из Екатеринбурга Дмитрий Красноухов

О попытке похищения заявил журналист из Екатеринбурга Дмитрий Красноухов

Сегодня, 15:06ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
О попытке похищения троими неизвестными заявил корреспондент уральской редакции ИА Regnum Дмитрий Красноухов.

По его словам, вечером 5 марта он собирался поужинать и написать текст в кафе «Вилка-Ложка» на проспекте Ленина. К нему подошли трое мужчин старше 40 лет, схватили и пытались силой вытащить из-за столика со словами «ты закладчик, преступник». Перед этим нападавшие представились полицейскими и показали что-то похожее на удостоверение.

Журналист пояснил, что поднял шум и на крики сбежались сотрудники кафе. Затем похитители ушли.

Я сразу сообщил о случившемся на работу и поехал в отдел полиции № 7, чтобы написать заявление,рассказал Дмитрий Е1.

Красноухов считает, что нападение может быть связано с его журналистской деятельностью и считает инцидент провокацией.

Нападение на человека, тем более в центре города, уж очень напоминает что-то из 90-х, добавил корреспондент.

В «Вилке-Ложке» подтвердили, что конфликт действительно был.

Напомним, 11 февраля в столице Урала пропал журналист «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов. Через три дня он был найден в пригороде Екатеринбурга, мужчина пояснил, что у него неприятности.

Сюжеты:
Екатеринбург
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