О попытке похищения заявил журналист из Екатеринбурга Дмитрий Красноухов

По его словам, вечером 5 марта он собирался поужинать и написать текст в кафе «Вилка-Ложка» на проспекте Ленина. К нему подошли трое мужчин старше 40 лет, схватили и пытались силой вытащить из-за столика со словами «ты закладчик, преступник». Перед этим нападавшие представились полицейскими и показали что-то похожее на удостоверение.
Журналист пояснил, что поднял шум и на крики сбежались сотрудники кафе. Затем похитители ушли.
Я сразу сообщил о случившемся на работу и поехал в отдел полиции № 7, чтобы написать заявление,рассказал Дмитрий Е1.
Красноухов считает, что нападение может быть связано с его журналистской деятельностью и считает инцидент провокацией.
Нападение на человека, тем более в центре города, уж очень напоминает что-то из 90-х, добавил корреспондент.
В «Вилке-Ложке» подтвердили, что конфликт действительно был.
Напомним, 11 февраля в столице Урала пропал журналист «Крик-ТВ» Алексей Кузнецов. Через три дня он был найден в пригороде Екатеринбурга, мужчина пояснил, что у него неприятности.