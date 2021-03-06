Похитительница трусов и лифчика в Нижнем Тагиле попала на видео

Происшествие случилось 5 марта в 10.10. Неизвестная зашла в один из магазинов ТЦ «Стрелец» на улице Юности, 14а и сделала вид, что рассматривает товар. Через некоторое время она сняла с витрины комплект нижнего белья и спрятала под одеждой и поспешила удалиться из магазина. Запись опубликована в группе «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».
В пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское» рассказали TagilCity.ru, что при поступлении заявления о краже в магазине, то полицейские проводят проверку. На основании результатов принимается обоснованное решение.
Напомним, 5 марта сообщалось о краже в поезде «Екатеринбург-Приобье». Одна из пассажирок заявила полиции, что в пути следования у нее из сумки пропал кошелек с банковскими картами и наличными деньгами в сумме 14 тысяч рублей. Выяснилось, что это сделала попутчица. Незадолго до прибытия поезда на станцию Ивдель подозреваемая украла кошелек. Часть похищенных денег жительница Ивделя потратила, а остатки спрятала под стельки своей обуви.