«Сбил и скрылся»: в ДТП на «зебре» в Екатеринбурге пострадали юноша и школьница

Происшествие случилось 1 марта в 21.15 у дома на улице Хвойной, 91. Неизвестный сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу, и скрылся, пишет E1.
В результате ДТП у молодого человека диагностирован ушиб грудной клетки, а у школьницы — ушиб грудной клетки и мягких тканей отдела позвоночника.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что предполагаемым транспортным средством виновника является Mitsubishi Space Star.
Напомним, 6 марта сообщалось о двух сбитых пенсионерках на «зебре» в Качканаре. Неустановленный водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Обе пострадавшие были доставлены в реанимацию, однако спасти их не удалось.