«Сбил и скрылся»: в ДТП на «зебре» в Екатеринбурге пострадали юноша и школьница

Напомним, 6 марта сообщалось о двух сбитых пенсионерках на «зебре» в Качканаре. Неустановленный водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Обе пострадавшие были доставлены в реанимацию, однако спасти их не удалось.