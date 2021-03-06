«Сбил и скрылся»: в ДТП на «зебре» в Екатеринбурге пострадали юноша и школьница

«Сбил и скрылся»: в ДТП на «зебре» в Екатеринбурге пострадали юноша и школьница

Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
18-летнего молодого человека и 9-летнюю школьницу сбил неизвестный на пешеходном переходе в Екатеринбурге. Его разыскивают полицейские.

Происшествие случилось 1 марта в 21.15 у дома на улице Хвойной, 91. Неизвестный сбил двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу, и скрылся, пишет E1.

В результате ДТП у молодого человека диагностирован ушиб грудной клетки, а у школьницы — ушиб грудной клетки и мягких тканей отдела позвоночника.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что предполагаемым транспортным средством виновника является Mitsubishi Space Star.

Напомним, 6 марта сообщалось о двух сбитых пенсионерках на «зебре» в Качканаре. Неустановленный водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП 79-летняя и 83-летняя женщины получили тяжелые травмы. Обе пострадавшие были доставлены в реанимацию, однако спасти их не удалось.

Сюжеты:
Екатеринбург
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