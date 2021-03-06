СКР проверит попытку похищения журналиста в Екатеринбурге

Напомним, происшествие случилось 5 марта в кафе «Вилка-Ложка». Журналист Дмитрий Красноухов утверждает, что к нему подошли трое мужчин старше 40 лет, схватили и пытались силой вытащить из-за столика со словами «ты закладчик, преступник». Перед этим нападавшие представились полицейскими и показали что-то похожее на удостоверение.