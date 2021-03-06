СКР проверит попытку похищения журналиста в Екатеринбурге

СКР проверит попытку похищения журналиста в Екатеринбурге

Сегодня, 18:23ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
По факту заявления о попытке похищения в кафе Екатеринбурга журналиста ИА Regnum в Екатеринбурге СКР организовал проверку, сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

По предварительным данным, несколько неизвестных попытались вывести журналиста Дмитрия Красноухова на улицу из кафе в центре Екатеринбурга.

Заявление гражданина зарегистрировано в ОВД. Сейчас проводится анализ видеозаписей с камер наблюдения, опрашиваются сотрудники кафе, рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, происшествие случилось 5 марта в кафе «Вилка-Ложка». Журналист Дмитрий Красноухов утверждает, что к нему подошли трое мужчин старше 40 лет, схватили и пытались силой вытащить из-за столика со словами «ты закладчик, преступник». Перед этим нападавшие представились полицейскими и показали что-то похожее на удостоверение.

Сюжеты:
Екатеринбург
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