Сломанный палец и выбитый зуб: прогулка семьи по ночному Тагилу закончилась избиением

Сломанный палец и выбитый зуб: прогулка семьи по ночному Тагилу закончилась избиением

Сегодня, 20:56ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Компания юношей напала на семейную пару на Красном Камне в Нижнем Тагиле. Мужчине выбили зуб и сломали палец.

Происшествие случилось 6 марта около двух часов ночи, возле пересечения улиц Жуковского и Пархоменко в Нижнем Тагиле. Семейная пара возвращалась домой, когда к ним привязалась компания из пяти-шести молодых людей, с которыми была девушка. Они преградили путь и начали конфликт, пишет ИА «Все новости».

Один из юнош толкнул меня, другой заорал, что я его девушку обидел. Потом я получил первый удар. Началась драка. Я схватил одного и начал бить, мы упали и меня стали запинывать, рассказывает 33-летний пострадавший.

По словам мужчины, в какой-то момент супруга накрыла мужа своим телом, но и это не остановило нападавших. Они пинали пару еще какое-то время, а затем скрылись. Тагильчанин сразу же написал заявление в полицию и обратился в больницу.

В медицинском учреждении зафиксировали многочисленные гематомы, перелом мизинца со смещением. Также житель Нижнего Тагила лишился зуба.

Фото: ИА «Все новости»

Напомним, 22 февраля сообщалось, что в отношении 19-летнего жителя Екатеринбурга возбуждено уголовное дело за нападение с ножом и покушение на убийство. Вечером 21 февраля подозреваемый находился в квартире дома на улице Щорса, 109. Из личной неприязни он нанес несколько ножевых ранений хозяйственным ножом в грудь ранее знакомому мужчине 1997 года рождения. Потерпевшему удалось выжить, так как ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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