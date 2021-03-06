«В больнице давали ей что-то не то»: жених о смерти уральской туристки в Египте

Жених из Великобритании рассказал, как впала в кому и скончалась в Египте туристка из Екатеринбурга.

Джейсон Мэтток и Юлия познакомились на отдыхе в Турции. Британец в этот же день улетел домой, но купил обратный билет и провел с екатеринбурженкой четыре дня. Затем они еще раз летали в Турцию осенью, пишет E1. Джейсон сделал Юлии предложение, в декабре 2020 года они с Юлией улетели в Египет и планировали провести там около месяца. Англичанин уточнил, что надеялся в скором времени на совместное проживание в Великобритании. Однако в один из дней за обедом он заметил, что у невесты приопустилась губа. В тот момент оба не придали этому значения, но позднее у Юлии изменился голос. По истечении двух дней пара обратилась к врачу, который диагностировал инсульт. Врач настаивал на госпитализации, но жительница Екатеринбурга отказалась. Я её уговаривал пойти к врачам, но она отказывалась. Пообещала, что утром отправимся к медикам говорит жених. На утро Джейсон обнаружил Юлию уже без сознания. Он сразу позвонил в больницу и её госпитализировали. Не понимаю, как это могло случиться. Возможно, в больнице ей давали что-то не то, говорит англичанин. Помимо инсульта, у екатеринбурженки диагностировали опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени. Она лежала в коме, медики сообщали, что состояние критическое. С телефона Юлии жених отправил сообщение её брату. Семья начала поиски способов транспортировки больной в Екатеринбург. Удалось достигнуть договоренности о перевозке самолётом МЧС за сумму около 4,5 миллиона рублей. Но египетские врачи сообщали о критическом состоянии и не давали «добро» на перелёт. В итоге родственникам удалось договориться о проведении экстренной операции Юлии, чтобы её можно было отвезти и долечить в России. Для этого клиника потребовала подписать бумаги о снятии ответственности с медицинского учреждения. Однако медикам не удалось спасти жизнь екатеринбурженки. 22 февраля 2021 года Юлия скончалась, не приходя в сознание.

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