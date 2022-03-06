Без вести пропавший свердловчанин найден мертвым

Речь идет о 45-летнем жителе Асбеста Юрие Молочкове. Он уехал на работу в Екатеринбург и бесследно исчез.
Поиски мужчины продолжались более двух недель. В них принимали участие полицейские, волонтеры и просто неравнодушные люди. 6 марта стало известно: тот, кого все искали, мертв. Сообщение об этом появилось в социальных сетях, в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».
Юрий Молочков работал в одной из организаций на территории свердловской столицы. После исчезновения родственники пытались с ним неоднократно связаться, но телефон молчал, сообщает «КП-Екатерибург».
А вот вести пропавшую 1 марта в Кушвинском городском округе пенсионерку все еще не нашли. 83-летняя женщина страдает провалами в памяти и нуждается в медицинской помощи.