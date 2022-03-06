Без вести пропавший свердловчанин найден мертвым

Поиски мужчины продолжались более двух недель. В них принимали участие полицейские, волонтеры и просто неравнодушные люди. 6 марта стало известно: тот, кого все искали, мертв. Сообщение об этом появилось в социальных сетях, в паблике поискового отряда «Лиза Алерт».