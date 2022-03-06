Друзья рассказали об уральце, который погиб в ДТП под Краснотурьинском

На странице Эдуарда Карионова в социальной сети много фотографий с женой. Молодые любили друг друга и все делали вместе. Вот и после покупки автомобиля «ВАЗ-2114», супруга помогала мужу с перегоном машины. Молодой человек был за рулем «четырнадцатой», а девушка управляла ранее приобретенным Chevrolet Cruze.
Вечером 5 марта машины двигались по трассе Серов-Ивдель. Супруги уже подъезжали к родному Краснотурьинску, но в какой-то момент Эдуард не справился с управлением, выехал на «встречку» и влетел в большегруз Volvo. Любимый погиб у девушки на глазах.
Уралец жил в Краснотурьинске и трудился электриком на предприятии. Хороший, отзывчивый, безотказный, так о нем говорят друзья и знакомые, сообщает «КП-Екатеринбург».