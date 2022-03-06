Две женщины погибли в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

Авария произошла около 17.30 в субботу, 5 марта. По информации ГИБДД, 45-летняя свердловчанка за рулем Honda Fit не справилась с управлением своей иномарки и выехала на встречку, где столкнулась с другим японским автомобилем. За рулем Nissan Almera находился 50-летний мужчина.
В результате столкновения двух иномарок водитель Honda и ее 51-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. 71-летняя пассажирка иномарки и четверо свердловчан из Nissan получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.