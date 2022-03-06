Две женщины погибли в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом

Две женщины погибли в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом
Две женщины погибли в ДТП на Серовском тракте под Нижним Тагилом
Сегодня, 16:50ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Водитель и пассажир легковушки погибли на месте, а еще 5 человек попали в больницу в результате аварии на въезде в Нижний Тагил. Два японских автомобиля не разъехались на Серовской трассе.

Авария произошла около 17.30 в субботу, 5 марта. По информации ГИБДД, 45-летняя свердловчанка за рулем Honda Fit не справилась с управлением своей иномарки и выехала на встречку, где столкнулась с другим японским автомобилем. За рулем Nissan Almera находился 50-летний мужчина.

В результате столкновения двух иномарок водитель Honda и ее 51-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте ДТП. 71-летняя пассажирка иномарки и четверо свердловчан из Nissan получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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