Житель Нижнего Тагила получил штраф за комментарий о геях

Мужчина в Нижнем Тагиле призывал убивать геев

Житель Нижнего Тагила разместил в соцсетях комментарий с призывом к убийству геев. За это мужчину привлекли к суду.

Фигурантом административного дела был 32-летний тагильчанин. Судили его за то, что он выражал свою нетерпимость к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. И размещал свои комментарии в социальных сетях. Сообщения были открытом доступе. Их могли смотреть и взрослые, и дети. Но в итоге на агрессивного комментатора обратили внимание стражи порядка. Установив личность нарушителя, полицейские составили протокол по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». И теперь, по решению суда, гражданин должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает АН «Между строк».

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