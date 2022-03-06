Житель Нижнего Тагила получил штраф за комментарий о геях

Житель Нижнего Тагила получил штраф за комментарий о геях
Житель Нижнего Тагила получил штраф за комментарий о геях
Сегодня, 16:11ПроисшествияФото: 1MI

Мужчина в Нижнем Тагиле призывал убивать геев

Житель Нижнего Тагила разместил в соцсетях комментарий с призывом к убийству геев. За это мужчину привлекли к суду.

Фигурантом административного дела был 32-летний тагильчанин. Судили его за то, что он выражал свою нетерпимость к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. И размещал свои комментарии в социальных сетях.

Сообщения были открытом доступе. Их могли смотреть и взрослые, и дети. Но в итоге на агрессивного комментатора обратили внимание стражи порядка.

Установив личность нарушителя, полицейские составили протокол по статье КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды». И теперь, по решению суда, гражданин должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает АН «Между строк».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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