Если друг оказался вдруг. Полицейские раскрыли ночную кражу техники на Гальянке

Как сообщили в пресс-службе нижнетагильской полиции, в первом часу ночи мужчина заметил, как из первого подъезда дома двоевынесли телевизор, погрузили в автомашину и уехали. Запомнив номер имарку автомашины, неравнодушный сосед тут же позвонил в полицию.

Выяснилось, что владелец иномарки занимается частным извозом. Таксистдовез двоих мужчин до перекрестка улиц Ленина-Мира и уехал. Телевизор идомашний кинотеатр оперативники обнаружили в ломбарде «999» недалеко отперекрестка.

Оказалось, что бытовую технику сдал в ломбард приятель хозяина квартиры, проживающий на этой же жилплощади. Воспользовавшись отсутствием друга, он решилпоправить свое материальное положение, для чего привлек своего42-летнего знакомого. Вместе с техникой прихватил и паспорт друга,надеясь, что при приеме аппаратуры не обратят особого внимания наличность клиента.

Похищенную технику вернули хозяину квартиры. Его приятелю придется найтидругое место жительства. До суда молодой человек отпущен под подписку оневыезде.