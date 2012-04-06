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Полицейские поймали торговца героином, изъято 8,6 грамм наркотика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полицейские поймали торговца героином, изъято 8,6 грамм наркотика

6 апреля 2012, 10:52Происшествия
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