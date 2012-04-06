Полицейские поймали торговца героином, изъято 8,6 грамм наркотика

Как сообщили в пресс-слубже полиции, купля-продажа дозы героинапроисходила под пристальным наблюдением оперативников: как толькопакетик с наркотиком оказался у покупателя, а деньги - в руках продавца,оба участника незаконной сделки были задержаны при участии бойцов ОМОН исотрудников патрульно-постовой службы.