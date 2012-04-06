Полицейские поймали торговца героином, изъято 8,6 грамм наркотика
6 апреля 2012, 10:52Происшествия
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Операция по задержанию торговца наркотиками прошла вечером 4 апреля на ул. Выйской. Задержание тщательно спланировали сотрудники отдела полиции № 16.
Как сообщили в пресс-слубже полиции, купля-продажа дозы героинапроисходила под пристальным наблюдением оперативников: как толькопакетик с наркотиком оказался у покупателя, а деньги - в руках продавца,оба участника незаконной сделки были задержаны при участии бойцов ОМОН исотрудников патрульно-постовой службы.
При обыске полицейские нашли в квартире 31-летнего наркосбытчика свертокс наркотическим веществом. Исследования подтвердили наличие в изъятомвеществе 8,65 граммов героина.
По данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, отметили в пресс-службе.
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