Екатеринбургские следователи проверяют приюты для стариков, которыми управляет экс-священник Новожилов
TagilCity.ru напоминает: в начале апреля в столице области произошел большой скандал вокруг частного дома престарелых. У немощных постояльцев приюта забрали пенсии, паспорта и оставили на произвол судьбы.
В настоящий момент следователи проверяют три богадельни, которыми руководит бывший священник Алексей Новожилов. Речь идет о самом скандальном приюте, а также пансионатах в переулке на Транзитном и в селе Позариха.
Сыщики допросили свыше 70 постояльцев приютов, а также самого директора Новожилова. Кроме того, устанавливаются родственники пострадавших. Многие из них не поддерживают связь со стариками.
Также, следователи нагрянули с обысками в офис благотворительного фонда бывшего священника. Оттуда были изъяты личные дела постояльцев, их банковские карты, договоры на аренду и прочие документы, которые могут помочь следствию.
Помощь немощным пенсионерам и инвалидам, которые находятся в частном приюте, должно оказать министерство соцполитики области.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru