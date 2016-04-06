Екатеринбургские следователи проверяют приюты для стариков, которыми управляет экс-священник Новожилов

В настоящий момент следователи проверяют три богадельни, которыми руководит бывший священник Алексей Новожилов. Речь идет о самом скандальном приюте, а также пансионатах в переулке на Транзитном и в селе Позариха.

Сыщики допросили свыше 70 постояльцев приютов, а также самого директора Новожилова. Кроме того, устанавливаются родственники пострадавших. Многие из них не поддерживают связь со стариками.

Также, следователи нагрянули с обысками в офис благотворительного фонда бывшего священника. Оттуда были изъяты личные дела постояльцев, их банковские карты, договоры на аренду и прочие документы, которые могут помочь следствию.

Помощь немощным пенсионерам и инвалидам, которые находятся в частном приюте, должно оказать министерство соцполитики области.