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Екатеринбургские следователи проверяют приюты для стариков, которыми управляет экс-священник Новожилов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбургские следователи проверяют приюты для стариков, которыми управляет экс-священник Новожилов

6 апреля 2016, 11:00ПроисшествияТимофей Данилов
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