Лишенный прав тракторист пьяный ездил по Нижнему Тагилу на угнанном экскаваторе (ФОТО)

Накануне на одной из насосных станций Нижнего Тагила пропал экскаватор-погрузчик. Это дорогая машина, экскаватор стоит порядка 3 миллионов рублей. Пропажу обнаружил директор предприятия, когда пришел на работу. Он обратился в полицию.

Все полицейские, несущие службу на улицах Нижнего Тагила, были извещены о случившемся. Во второй половине дня, около 16 часов, отряд ППС увидел двигающийся со стороны поселка Старатель экскаватор, похожий на разыскиваемый. Экипаж ГИБДД, которому сообщили об этом, догнал экскаватор на улице Фестивальная.

Водитель экскаватора не отреагировал на неоднократные требования остановиться. Тогда один из полицейских запрыгнул на подножку экскаватора, попал в кабину и сумел остановить машину.

Водитель экскаватора был пьян. Он раньше работал на этом экскаваторе, но его уволили за пьянство. За пьянство же он лишился водительского удостоверения и удостоверения тракториста.

Мужчина знал, где находятся ключи от экскаватора. В тот день он забрал его, чтобы помочь убрать снег своему приятелю. Затем он намеревался оставить экскаватор себе, чтобы зарабатывать на жизнь.

За кражу в особо крупном размере ему грозит до 10 лет тюрьмы. Известно, что задержанный находился в розыске за причинение легкого вреда здоровью. Также ранее на него было заведено уголовное дело за нарушение ПДД.