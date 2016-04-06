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На трассе под Нижним Тагилом пьяный пешеход попал под колеса грузовика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На трассе под Нижним Тагилом пьяный пешеход попал под колеса грузовика

6 апреля 2016, 12:30ПроисшествияТимофей Данилов
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