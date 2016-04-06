На трассе под Нижним Тагилом пьяный пешеход попал под колеса грузовика

В воскресенье поздно вечером на 348-м километре трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов произошло ДТП. По дороге прогуливался пьяный житель Югорска. На одежде пешехода не было фликера, который отражал бы свет от фар автомобилей. Поэтому мужчину было трудно увидеть в темноте.

Более того, югорчачин шел не по обочине, а посреди трассы. Водитель МАЗа слишком поздно заметил пешехода, но все-таки он постарался избежать дорожного происшествия. Однако попытка автолюбителя выехать на «встречку» не спасла от аварии.

С тяжелыми травмами пострадавшего отвезли в серовскую больницу. У 41-летнего мужчины сломаны ноги и кости черепа. Кроме того, врачи диагностировали сотрясение головного мозга.

Вчера в Нижнем Тагиле пешеход тоже оказался под колесами автомобиля. На Старой Вые водитель иномарки сбил мужчину, который переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.