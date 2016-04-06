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Опасные звонки с зоны: свердловчан предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками следственного комитета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опасные звонки с зоны: свердловчан предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками следственного комитета

6 апреля 2016, 16:35ПроисшествияТимофей Данилов
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