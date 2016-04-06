Опасные звонки с зоны: свердловчан предупреждают о мошенниках, которые представляются сотрудниками следственного комитета

Как правило, противозаконная деятельность осуществляется лицами, которые отбывают наказания в местах не столь отдаленных. Заключенные звонят потерпевшим на телефоны и путем шантажа требуют перечислить деньги.

Кроме того, злоумышленники от имени руководства следственных управлений осуществляли по телефону ложные вызовы должностных лиц. Якобы для того, чтобы урегулировать имеющиеся претензии. При этом мошенники намекают жертвам прийти на «встречу» с денежными или иными ценными «презентами».

Следственное управление просит жителей и гостей региона не попадаться на крючок мошенников. В случаях, когда неизвестные лица пытаются склонить граждан к материальным затратам, необходимо обращаться в следственное управление СК по Свердловской области.

В Нижнем Тагиле больше «популярен» другой вид мошенничества: злоумышленники взламывают страницы девушек в соцсетях, находят компрометирующие фото и начинают шантажировать своих жертв.