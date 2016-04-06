Тагильчанин, который покончил с собой в минувшее воскресенье, работал заведующим в Центре организации отдыха и оздоровления детей

В следственном комитете Тагилстроевского района редакции Tagilcity.ru сообщили, что мужчина работал в МБУ ЦОО и ОД.

Сейчас проводится доследственная проверка, проводится экспертиза трупа. По результатам этого будет принято решение ответил работник полиции на вопрос о том, заведено ли уголовное дело по данному случаю.

В МБУ ЦОО и ОД, организации, в которой работал умерший, более конкретную информацию о должности мужчины и о том, были ли у него проблемы на работе, дать отказались.

У застрелившегося остались жена и ребёнок 7-ми лет.