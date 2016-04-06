Тагильчанин, который покончил с собой в минувшее воскресенье, работал заведующим в Центре организации отдыха и оздоровления детей
6 апреля 2016, 13:25ПроисшествияМарина
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3 апреля во дворе дома по адресу Уральская, 56 на детской площадке застрелился 37-летний мужчина. Возле тела был найден травматический пистолет. Найденное оружие было зарегистрировано на погибшего.
Сюжеты: Нижний Тагил
В следственном комитете Тагилстроевского района редакции Tagilcity.ru сообщили, что мужчина работал в МБУ ЦОО и ОД.
Сейчас проводится доследственная проверка, проводится экспертиза трупа. По результатам этого будет принято решение ответил работник полиции на вопрос о том, заведено ли уголовное дело по данному случаю.
В МБУ ЦОО и ОД, организации, в которой работал умерший, более конкретную информацию о должности мужчины и о том, были ли у него проблемы на работе, дать отказались.
У застрелившегося остались жена и ребёнок 7-ми лет.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru
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