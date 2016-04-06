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Тагильчанин, который покончил с собой в минувшее воскресенье, работал заведующим в Центре организации отдыха и оздоровления детей
Сюжеты:
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Тагильчанин, который покончил с собой в минувшее воскресенье, работал заведующим в Центре организации отдыха и оздоровления детей

6 апреля 2016, 13:25ПроисшествияМарина
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