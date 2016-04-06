В Кировграде за кражу православных икон руководительнице общественного фонда грозит 10 лет тюрьмы

Жительница Кировграда совершала преступления в течение 2014-2015 годов. В то время она руководила офисом Свердловского регионального общественного фонда. По данным следствия, злоумышленница утащила себе в карман более полутора миллионов рублей. Это средства от продаж икон, которые принадлежали юрлицу фонда.

Но, судя по всему, этого для грабительницы оказалось мало: в прошлом году она похитила уже сами иконы. 3 украденных православных образа, по оценкам следователей, стоят около 460 тысяч рублей.

Сыщики провели ряд экспертиз. По их результатам стало известно – мошенница подделывала документы, чтобы от лица фонда продавать верующим иконы со скидкой.

Уголовное дело передано в Невьянский суд. Женщина может провести в тюрьме до 10 лет.