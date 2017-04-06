61 000 рублей отсудила екатеринбурженка за полученную в трамвае травму
6 апреля 2017, 17:35Происшествия
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Жительница Екатеринбурга обратилась в суд после того, как получила травму в трамвае. После отказа страховой компании в выплате она выиграла суд и получила компенсацию вреда здоровью.
Сюжеты: Екатеринбург
1 апреля екатеринбурженка ехала в трамвае. При повороте вагон накренился, и женщина упала, ударившись о сиденье. Женщина испытывала сильную боль, поэтому кондуктор и водитель решили вызвать скорую помощь, сообщает «Областная газета».
Врачи диагностировали у пострадавшей перелом ребер. После прохождения лечения екатеринбурженка обратилась в страховую компанию «СОГАЗ» и трамвайно-троллейбусное управление. В обеих организациях женщине отказали в выплате компенсации вреда здоровью.
Только в суде пострадавшая добилась возмещения: суд частично удовлетворил требование женщины. Со страховой компании взыскано 53 000 рублей, с ТТУ – 8 000 рублей.
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