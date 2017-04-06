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61 000 рублей отсудила екатеринбурженка за полученную в трамвае травму
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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61 000 рублей отсудила екатеринбурженка за полученную в трамвае травму

6 апреля 2017, 17:35Происшествия
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