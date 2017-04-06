Четыре года тюрьмы грозит работнице ЖКХ Екатеринбурга за смерть подчиненного

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обвиняемая, являясь старшим мастером организации ЖКХ, нарушила требования охраны труда, халатно исполнила свои должностные обязанности, что привело к смерти плотника.

Так, женщина, находясь на рабочем месте, дала распоряжение плотнику очистить от наледи крышу жилого дома. При этом она осознавала, что производить данные работы должны люди, имеющие специальную подготовку.

В ходе работ плотник сорвался с карниза и погиб от полученных от падения травм.

Сотруднице организации ЖКХ грозит лишение свободы на срок до четырех лет.