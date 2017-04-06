Четыре года тюрьмы грозит работнице ЖКХ Екатеринбурга за смерть подчиненного
6 апреля 2017, 12:20Происшествия
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Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении мастера управляющей компании «Верх-Исетская». Женщина обвиняется в нарушении требований охраны труда, повлекших за собой смерть ее подчиненного.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обвиняемая, являясь старшим мастером организации ЖКХ, нарушила требования охраны труда, халатно исполнила свои должностные обязанности, что привело к смерти плотника.
Так, женщина, находясь на рабочем месте, дала распоряжение плотнику очистить от наледи крышу жилого дома. При этом она осознавала, что производить данные работы должны люди, имеющие специальную подготовку.
В ходе работ плотник сорвался с карниза и погиб от полученных от падения травм.
Сотруднице организации ЖКХ грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
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