Четыре иномарки сгорели ночью в Екатеринбурге (ФОТО)
6 апреля 2017, 09:10Происшествия
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В Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 апреля сгорели сразу четыре иномарки. «Ниссан», «Рено», «Опель» выгорели полностью. Четвертую машину – «Шевроле» – удалось оттащить, она пострадала частично.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, в тушении огня были задействованы девять пожарных машин. Хозяева двух автомашин исключили версию самовозгорания. Владелец «Нассан» признался, что его автомобиль могли поджечь, так как ранее ему угрожали.
Предположительно, очаг возгорания находился именно в этой машине. Версию о поджоге проверят правоохранители. Написаны заявления, назначена пожарно-техническая экспертиза. Пострадавших нет.
Напомним, днем ранее в Екатеринбурге сгорела дорогостоящая «Ауди», вероятнее всего, ее тоже подожгли.
Фото: ИА "Ночные новости" / E1.RU
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