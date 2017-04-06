Девушка обманула нескольких жителей Нижнего Тагила и объявлена в розыск: её мать находится за решёткой за кражу денег у пенсионеров (ФОТО, ВИДЕО)

В беседе с редакцией TagilCity.ru пострадавший от действий девушки мужчина рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Сначала она арендовала у нас квартиру посуточно. Потом съехала. Потом сказала, что будет арендовать на длительный срок. Но попросила подождать, когда ей переведут заработную плату. Представилась сотрудницей полиции. Затем кормила завтраками с оплатой, говоря, что отправила деньги, прилагала скриншоты, но мы ничего не получали. Потом сказала, что деньги не пришли из-за банковской ошибки. Попросила подождать, когда ей их вернут по заявлению. В понедельник я понял, что дело плохо и пришёл в квартиру в отсутствии квартирантки. Там был полный бардак, а плоского телевизора на 89 сантиметров не было. Также из квартиры пропал новый диван рассказал Илья журналистам TagilCity.ru.

Мужчина вызвал полицию и в тот же день было возбуждено уголовное дело.

Полицейские Нижнего Тагила подтвердили информацию. Девушка объявлена в оперативный розыск.

Девушка прописана в Красноуральске. Проживает в Нижнем Тагиле. Поскольку она обосновано подозревается в краже – было возбуждено уголовное дело. Девушка объявлена в розыск. Также накануне поступило заявление о мошенническом завладении ею дорогостоящим смартфоном. Гражданам, пострадавшим от действий девушки, а также располагающим информацией о её местонахождении, рекомендовано обращаться в полицию рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Пострадавший от действий девушки житель Нижнего Тагила Илья вспомнил, что видел ту в ток-шоу на одном из центральных каналов. Там рассказывалась трагическая история о том, что мать объявленной ныне в розыск девушки находится в тюрьме за то, что совершила преступление, чтобы помочь своей дочери-инвалиду (родной сестре подозреваемой).