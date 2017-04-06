Двое молодых тагильчан через фиктивные фирмы незаконно обналичили 133 млн рублей

В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района утвердила обвинение в совершении 20 преступлений в отношении двух молодых людей. Они допустили нарушения закона по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской федерации, связанные с фиктивной регистрацией юридического лица, незаконными банковскими операциями, неправомерном обороте средств финансовых платежей, сообщает «Тагильский рабочий» .

Обвиняемые за вознаграждение предлагали тагильчанам стать номинальными директорами и учредителями юридических лиц, открывая на их имена расчетные счета в банке, а далее присваивали себе денежные средства с этих счетов.