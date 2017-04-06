Двое мужчин убили и ограбили своего приятеля в Красноуральске

В полицию о случившемся заявила бывшая сожительница погибшего. Прибывшие на место следователи установили, что печальному итогу конфликта предшествовала пьяная посиделка. Застолье проходило с двумя гражданами, личности которых были установлены. Сейчас они находятся под стражей.

По версии следствия, за день до убийства погибший встретил двоих знакомых на улице. Они пришли в его квартиру, где в ходе застолья произошел конфликт. Гости убили своего оппонента, а, уходя, прихватили его компьютер. Чтобы покинуть город, они похитили автомобиль.

Подозреваемые были задержаны во время совершения покупки в одном из магазинов города. По всей видимости, они намеревались сразу же покинуть пределы Красноуральска, передает пресс-служба СК РФ по региону. Расследование уголовного дела продолжается.