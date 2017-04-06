Мусоровоз сбил молодую женщину в Екатеринбурге
6 апреля 2017, 09:50Происшествия
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5 апреля в Екатеринбурге произошло ДТП: на молодую женщину наехал мусоровоз. По предварительным данным, она переходила дорогу на красный свет.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщается на официальном сайте МВД по Свердловской области, в вечернее время на улице Сакко-и-Ванцетти, девушка 1988 года рождения переходила проезжую часть, когда на нее наехал автомобиль «МАЗ», которым управлял водитель с 18-летним стажем вождения.
Пострадавшая госпитализирована в больницу. У нее диагностирована ЧМТ и ушибы.
Как сообщает водитель, он осуществлял вывоз строительного мусора. Подъехав к пешеходному переходу, он убедился, что никого нет, и продолжил движение. Неожиданно на дороге появилась женщина, водитель затормозил, но не смог избежать наезда.
По факту ДТП работают дознаватели.
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