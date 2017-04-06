Прославившийся на всю страну автохам из Екатеринбурга сядет в тюрьму на два года

Напомним, летом 2014 года он попал на камеру видеорегистратора в момент нападения на таксиста. Пострадавший мужчина в это время высаживал пассажиров, как вдруг в салон авто с угрозами к нему заскочил подсудимый. В его руках был острый предмет, которым Новосёлов проткнул у такси колёса.

После этого Новосёлов находился в бегах до тех пор, пока с повинной не пришел в полицию.

Защитник Новосёлова уверял суд, что его подзащитный отстаивал честь беременной жены, которой таксист якобы преградил дорогу, сдавая назад, передаёт ОТВ. Его судили по трём статьям – «Угроза убийством», «Нанесение побоев» и «Хулиганство».

Приговор суда – два года лишения свободы в колонии общего режима. Однако через пару дней он вновь сядет на скамью подсудимых. На этот раз по факту массового нападения на общественника из Екатеринбурга.