Три пожара за два месяца произошли в аварийном доме на улице Оплетина в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Расселение жильцов дома завершилось 2 месяца назад. Вскоре после расселения были перебиты стёкла в окнах, спилено железо и произошёл первый пожар.

В управляющей компании нам сообщили, что дом будет снесён. Туда даже приходили рабочие рассказал редакции TagilCity.ru один из местных жителей.

В марте произошло ещё два пожара, которые тагильчане зафиксировали на видео.

В связи с переселением из ветхого аварийного жилья, ежегодно в городе сносится порядка 20 домов. В первом квартале 2017 года были проведены конкурсные процедуры по сносу пяти домов и на это уже выделены деньги. Дом №6 на улице Оплетина в это число не входит. По данному дому сейчас составляются сметы рассказали редакции TagilCity.ru в Администрации Нижнего Тагила.

Сносятся дома подрядными организациями и на проведение указанных работ выделяются деньги из бюджета города.

Сейчас составляются сметы, как только будут проведены корректировки бюджета и выделены деньги, то он пойдёт к сносу первым в списке пояснили в Администрации Нижнего Тагила.