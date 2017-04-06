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Три пожара за два месяца произошли в аварийном доме на улице Оплетина в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Три пожара за два месяца произошли в аварийном доме на улице Оплетина в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

6 апреля 2017, 18:05ПроисшествияЕкатерина Малых
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