Уснувший водитель маршрутки устроил серьёзное ДТП в Ревде (ФОТО)
6 апреля 2017, 08:00Происшествия
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В Ревде мужчина за рулём маршрутки уснул и устроил серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали горожане.
В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что 55-летний водитель Ford Transit уснул за рулём и выехал на встречную полосу. В этот момент навстречу ему ехал Mitsubishi Dingo, произошло столкновение.
В аварии пострадала 35-летняя пассажирка легкового авто. С травмой головы и ушибами она была направлена в местную больницу. 19-летняя пассажирка маршрутки получила сотрясение головного мозга, рану нижней губы и ушибы. Помимо пострадавшей и водителя в маршрутке находилось еще четверо пассажиров.
Виновник ДТП признался, что накануне плохо спал, однако всё равно вышел на смену. Более того, он подделал печать о прохождении предрейсового осмотра. Она была изъята и отдана на проверку, пишет JustMedia.
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Фото: JustMedia.ru
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