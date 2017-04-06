Житель Екатеринбурга предстанет перед судом: при задержании у него изъято более 5,4 кг наркотиков

Перед Сысертским судом предстанет задержанный полицией мужчина. Ему предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

Было возбуждено уголовное дело. Предварительным следствием установлено, что задержанный действовал не один, а вместе с группой неустановленных лиц с августа 2016 года. Взаимодействие участников группы происходило посредством общения в сети интернет.

Сбыт наркотических веществ осуществлялся на территории Свердловской, Челябинской, Саратовской областей и Башкортостана. Тайники с наркотиками закладывались в лесном массиве вблизи автодорог. Оплата «товара» происходила при помощи платежной системы «Биткоин».

Чтобы доказать причастность обвиняемого, сотрудниками полиции проведено шесть судебных экспертиз, в том числе, программно-техническую. Уголовное дело будет рассматриваться в Сысертском районном суде.