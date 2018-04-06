Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Несколько машин попали в ДТП рядом с пр. Ленина, 1 на повороте в сторону улицы Челюскинцев. Участниками происшествия стали автомобили «Волга», Reno Sandero и LADA Granta. На место аварии приехали машины службы скорой помощи и пожарных.