Несколько автомобилей столкнулись на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 апреля, 16:05Происшествия
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6 апреля в районе 14:00 рядом со зданием по адресу пр. Ленина, 1 произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Несколько машин попали в ДТП рядом с пр. Ленина, 1 на повороте в сторону улицы Челюскинцев. Участниками происшествия стали автомобили «Волга», Reno Sandero и LADA Granta. На место аварии приехали машины службы скорой помощи и пожарных.
Подробности аварии и информация о пострадавших уточняются.
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