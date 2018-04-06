Сотрудница салона «МТС» в Екатеринбурге оштрафована за продажу детализации звонков
6 апреля, 23:35Происшествия
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Детализация чужих телефонных разговоров была продана сотрудницей «МТС» по просьбе абонента за гонорар в 20 тысяч рублей. На такую же сумму виновная была оштрафована.
Сюжеты: Екатеринбург
Городской суд Екатеринбурга взыскал штраф с сотрудницы офиса «МТС» за выдачу детализации переговоров абонента третьему лицу.
В декабре 2017 года девушка получила предложение от незнакомца получить 20 тысяч рублей за предоставление информации о разговорах другого абонента за август 2016 года.
О совершенном преступлении узнали сотрудники службы безопасности «МТС», которые увидели, что запрос детализации составлен не самим абонентом.
Девушку признали виновной в разглашении тайны клиента с использованием служебных полномочий. Ей был назначен штраф размером 20 тысяч рублей. Свою вину она признала и раскаялась, пишет «Вечерний Екатеринбург».
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