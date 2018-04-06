Внедорожник врезался в иномарку на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На Восточном шоссе в 7:30 утра 6 апреля произошла авария, в которой столкнулись УАЗ и Chevrolet Orlando. Согласно данным ГИБДД, 28-летний водитель УАЗа не соблюдал дистанцию и врезался в задний бампер иномарки.