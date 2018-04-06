Внедорожник врезался в иномарку на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 апреля, 14:40Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
6 апреля в 7:30 утра в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошло ДТП с участием внедорожника и легкового автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
На Восточном шоссе в 7:30 утра 6 апреля произошла авария, в которой столкнулись УАЗ и Chevrolet Orlando. Согласно данным ГИБДД, 28-летний водитель УАЗа не соблюдал дистанцию и врезался в задний бампер иномарки.
Оба автомобиля получили серьезные повреждения. В ДТП никто не пострадал, уточняют «Все новости».
Видео: Павел Гилев
© TagilCity.ru
городдорогатранспортпроисшествиеавтоВагонкадтпаварияавтопроисшествиялегковые автоиномаркавосточное шоссеУАЗвнедорожникChevrolet
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей