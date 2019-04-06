Тагильчане сообщили о подозрительном военном ящике у ТЦ «Ленинский»
Сегодня, 12:41ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Около 12 часов дня в Нижнем Тагиле полиция проводила проверку по сообщению об обнаружении подозрительного предмета у ТЦ «Ленинский».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о подозрительном предмете у торгового центра на улице Черных поступило в полицию днем 6 апреля. На место выехал наряд полиции, однако подозрительных предметов в ходе проверки обнаружено не было.
Ранее тагильчане рассказали, что правоохранители перекрывали улицу. В анонимном телеграм-канале «Пьяная Армата» сообщалось, что причиной оцепления стал подозрительный ящик, предположительно, используемый в армии, который очевидцы обнаружили у входа в торговый центр. Однако данные факты полиция не подтвердила.
По сообщению о подозрительном предмете проводилась проверка. В ходе проверки ничего обнаружено не было, сказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
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