Тагильчане сообщили о подозрительном военном ящике у ТЦ «Ленинский»

Сообщение о подозрительном предмете у торгового центра на улице Черных поступило в полицию днем 6 апреля. На место выехал наряд полиции, однако подозрительных предметов в ходе проверки обнаружено не было.

Ранее тагильчане рассказали, что правоохранители перекрывали улицу. В анонимном телеграм-канале «Пьяная Армата» сообщалось, что причиной оцепления стал подозрительный ящик, предположительно, используемый в армии, который очевидцы обнаружили у входа в торговый центр. Однако данные факты полиция не подтвердила.