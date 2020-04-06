Под Нижним Тагилом задержан дальнобойщик, употреблявший наркотики за рулем
Под Нижним Тагилом на трассе Екатеринбург-Серов полицейские задержали дальнобойщика по подозрению в хранении наркотиков, сообщает пресс-группа МУ МВД «Нижнетагильское».
26-летнего водителя большегруза DAF остановили возле придорожного кафе с целью проверки документов. При разговоре с молодым человеком полицейские обратили внимание на его странное поведение и нарушенную речь при отсутствии запаха алкоголя.
После вопроса о наличии запрещенных веществ водитель попытался незаметно скинуть на дорогу пакетик с белым порошком, однако сотрудник ГИБДД увидел это. На место была вызвана оперативная группа МВД.
В ходе обыска в автомобиле также была найдена самодельная трубка для курения со следами нагара. Водителя доставили в отдел полиции № 21. Установлено, что ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался, работает грузчиком-экспедитором в транспортной компании, на момент задержания находился в рабоче рейсе.
Свою вину от признал, рассказав, что купил наркотик через интернет-магазин и забрал «закладку» в лесу. Водителю предъявлено обвинение по по ч. 1 ст. 228 УК РФ, ему грозит до восьми лет лишения свободы.