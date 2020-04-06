Работник завода в Первоуральске получил ожоги рук и лица. Прокуратура ведет проверку
Сегодня, 14:46ПроисшествияФото: прокуратура Свердловской области
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Сегодня, 6 апреля, на ОАО «Первоуральский динасовый завод» рабочий получил производственную травму, информирует региональная прокуратура.
По предварительным сведениям, мужчина 1974 года рождения в цехе № 2 «Первоуральского динасового завода» осуществлял работы по очистке оросительного кольца на электродуговой печи. Произошел выброс горячей пыли, поднявшей четырехметровую крышку печи. В результате рабочий получил ожоги рук и лица. Мужчина госпитализирован в местную больницу.
В связи с травмированием рабочего надзорное ведомство организовало проверку в ходе которой будут установлены все обстоятельства ЧП, а также дана оценка соблюдению законодательства об охране труда.
Напомним, 19 марта на НТМК охранник ЧОПа лишился ноги при наезде на него электрокара.
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