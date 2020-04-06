Супруга пострадавшего в ДТП в Нижнем Тагиле рассказала о его состоянии
Супруга мужчины, который ночью 5 апреля за рулём автомобиля «Дэу Нексия» врезался в столб в районе Северного шоссе, рассказала TagilCity.ru о состоянии пострадавшего. Напомним, в результате аварии водителя зажало в машине.
По словам Светланы, сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации Центральной городской больницы №1. Медики не дают прогнозов.
В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что мужчина 1985 года рождения в результате ДТП получил многочисленные повреждения: закрыто-черепная мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом позвоночника, множественные переломы ребер, тупая травма живота, закрытый перелом нижних конечностей под вопросом. Также в отделе пропаганды пояснили, что мужчина не имел водительского удостоверения.
Жена пострадавшего рассказала, что мужчина уже сдал на права, и их осталось только получить в ГАИ, но из-за ситуации с коронавирусом он этого не сделал.
Я вообще была не в курсе, была на работе. Утром приехала и от ребёнка узнала, что приезжали из ГАИ и сказали, что папа попал в ДТП,рассказала TagilCity.ru женщина.
Однако в отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что, несмотря на ситуацию с ограничительными мерами в связи с пандемией, если мужчине действительно оставалось только получить права в ГАИ, он мог сделать это через сайт Госуслуг.
Напомним, 5 апреля в районе 00:30 мужчина 1985 года рождения, следуя со стороны Восточного шоссе в сторону улицы Щорса по Северному шоссе у дома № 9А не справился с управлением автомобилем и допустил наезд на электроопору.