Супруга пострадавшего в ДТП в Нижнем Тагиле рассказала о его состоянии

По словам Светланы, сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации Центральной городской больницы №1. Медики не дают прогнозов.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, что мужчина 1985 года рождения в результате ДТП получил многочисленные повреждения: закрыто-черепная мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом позвоночника, множественные переломы ребер, тупая травма живота, закрытый перелом нижних конечностей под вопросом. Также в отделе пропаганды пояснили, что мужчина не имел водительского удостоверения.

Жена пострадавшего рассказала, что мужчина уже сдал на права, и их осталось только получить в ГАИ, но из-за ситуации с коронавирусом он этого не сделал.

Я вообще была не в курсе, была на работе. Утром приехала и от ребёнка узнала, что приезжали из ГАИ и сказали, что папа попал в ДТП,рассказала TagilCity.ru женщина.

Однако в отделе пропаганды ГИБДД пояснили, что, несмотря на ситуацию с ограничительными мерами в связи с пандемией, если мужчине действительно оставалось только получить права в ГАИ, он мог сделать это через сайт Госуслуг.