В Екатеринбурге вандалы сожгли на кладбище 68 могил

По словам очевидцев, это произошло еще на прошлой неделе, но обнаружилось только сейчас. Все пострадавшие от огня могилы свежие, их поджигали каждую отдельно, облив горючей жидкостью.

В МЧС сообщили, что звонков о возгорании на кладбище к ним не поступало. В полиции рассказали, что 30 марта на место происшествия выезжала следствeнно-оперaтивная группa под руковoдством начaльника горoдского упрaвления пoлиции пoлковника Игoря Озерова. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».