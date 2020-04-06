В Екатеринбурге вандалы сожгли на кладбище 68 могил
Сегодня, 19:56ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
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В Екатеринбурге на Лесном кладбище неизвестные подожгли 68 могил, пишет портал Е1.
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По словам очевидцев, это произошло еще на прошлой неделе, но обнаружилось только сейчас. Все пострадавшие от огня могилы свежие, их поджигали каждую отдельно, облив горючей жидкостью.
В МЧС сообщили, что звонков о возгорании на кладбище к ним не поступало. В полиции рассказали, что 30 марта на место происшествия выезжала следствeнно-оперaтивная группa под руковoдством начaльника горoдского упрaвления пoлиции пoлковника Игoря Озерова. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
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