В Нижнем Тагиле неизвестные украли из «Магнита» корзину с алкоголем и продуктами
Сегодня, 18:09ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле полиция выясняет обстоятельства инцидента с кражей из магазина «Магнит» на улице Захарова, 12а, рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». По словам очевидца, 5 апреля примерно в 21:30 двое неизвестных мужчин похитили из магазина корзину с дорогим алкоголем и продуктами.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как пишет горожанин в паблике «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил», мужчины, прогуливаясь по магазину, наполнили корзину дорогим алкоголем и продуктами, а после чего подошли к кассе.
Один из них другому сказал: «Может сока еще возьмем?!» И человек в серой кепке с ударом откидывает сотрудника «Магнита» в сторону, женщину. Она улетела в сторону ящиков для хранения, а эти типы с корзинами алкоголя в руках вылетают из магазина,пишет очевидец.
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» отметили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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