В Нижнем Тагиле неизвестные украли из «Магнита» корзину с алкоголем и продуктами

Как пишет горожанин в паблике «ВКонтакте» «ЧП Нижний Тагил», мужчины, прогуливаясь по магазину, наполнили корзину дорогим алкоголем и продуктами, а после чего подошли к кассе.

Один из них другому сказал: «Может сока еще возьмем?!» И человек в серой кепке с ударом откидывает сотрудника «Магнита» в сторону, женщину. Она улетела в сторону ящиков для хранения, а эти типы с корзинами алкоголя в руках вылетают из магазина,пишет очевидец.