В Нижнем Тагиле в минувшие выходные горела квартира на Вагонке
Сегодня, 10:15ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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5 апреля в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на Ленинградском проспекте, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 15:22. На площади три квадратных метра горело имущество в квартире на пятом этаже пятиэтажки. В тушении огня принимали участие девять человек личного состава на трех единицах спецтехники.
По лестничным маршам звеном газодымозащитной службы был спасен один человек.
Напомним, в минувшие выходные в Елане при пожаре в частном доме погибли трое детей.
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