43-летний мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе под Нижним Тагилом

Данные ГИБДД гласят, что 46-летний водитель ВАЗ‑21101 направлялся из Нижнего Тагила в сторону Нижней Салды. На трассе его занесло на встречную полосу, на которой он столкнулся с «Нивой» под управлением 65-летнего мужчины.
В результате аварии скончался пассажир ВАЗ‑21101, который сидел на переднем пассажирском сиденье. Также травмы получил другой пассажир данного авто и водитель «Нивы», сообщает издание vSalde.ru.
Удалось установить, что в момент аварии на проезжей части была наледь. Проводится проверка.
Напомним, 6 апреля на одной из трасс под Нижним Тагилом произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Пострадавшего из авто пришлось извлекать спасателям.