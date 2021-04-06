43-летний мужчина погиб в лобовом ДТП на трассе под Нижним Тагилом

43-летний мужчина скончался в ДТП, которое произошло утром 6 апреля между Верхней и Нижней Салдой. Также еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

Данные ГИБДД гласят, что 46-летний водитель ВАЗ‑21101 направлялся из Нижнего Тагила в сторону Нижней Салды. На трассе его занесло на встречную полосу, на которой он столкнулся с «Нивой» под управлением 65-летнего мужчины. В результате аварии скончался пассажир ВАЗ‑21101, который сидел на переднем пассажирском сиденье. Также травмы получил другой пассажир данного авто и водитель «Нивы», сообщает издание vSalde.ru. Удалось установить, что в момент аварии на проезжей части была наледь. Проводится проверка. Фото: vSalde.ru Напомним, 6 апреля на одной из трасс под Нижним Тагилом произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Пострадавшего из авто пришлось извлекать спасателям. Пассажира извлекали спасатели: ДТП с двумя легковушками произошло под Нижним Тагилом

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