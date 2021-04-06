До пяти лет колонии грозит двум тагильчанам за кражу лифтового оборудования

Отмечается, что с начала 2021 года полицейскими было составлено 45 административных протоков по статье 14.26 КоАП РФ за нарушения правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. За последние три месяца зарегистрировано в общей сложности 17 фактов краж металла. Это почти на 40% меньше, чем было в 2020 году.