До пяти лет колонии грозит двум тагильчанам за кражу лифтового оборудования

Происшествие случилось по улице Володарского в подъездах домов 5 и 7. В результате преступных действий предприятию был причинен ущерб почти на 60 тысяч рублей. Полицейские задержали двух мужчин. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 44 и 47 лет. Последний раз злоумышленники отбывали наказание за совершение кражи. Похищенное имущество было возвращено.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Отмечается, что с начала 2021 года полицейскими было составлено 45 административных протоков по статье 14.26 КоАП РФ за нарушения правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов. За последние три месяца зарегистрировано в общей сложности 17 фактов краж металла. Это почти на 40% меньше, чем было в 2020 году.
Напомним, 11 марта стало известно, что из дома № 70 на Уральском проспекте в районе ГГМ в Нижнем Тагиле были похищены направляющие и уголки для лифтовой кабины. Подозреваемых задержали.