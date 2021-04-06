Дважды изнасиловал на первом свидании свердловчанин интернет-знакомую

Дважды изнасиловал на первом свидании свердловчанин интернет-знакомую
Сегодня, 15:57ПроисшествияФото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области
В изнасиловании женщины обвиняется 38-летний свердловчанин. Он познакомился с ней в Интернете, а после личной встречи, угрожая ножом, дважды над ней надругался.

Жительница Березовского подверглась изнасилованию, когда пришла на свидание к 38-летнему жителю Екатеринбурга, назначенное в Интернете. 31 марта личная встреча и знакомство состоялись возле одного из домов на улице Щорса в Екатеринбурге.

На своей автомашине женщина прибыла по указанному адресу, где ее встретил тот самый мужчина, намерения которого носили явно преступный характер. Угрожая ножом, он завел женщину в квартиру дома по улице Щорса, после чего совершил в отношении нее преступление сексуального характера. После этого обвиняемый, продолжая угрожать ножом, заставил женщину отвезти его к ней домой в город Березовский, где впоследствии также совершил в отношении потерпевшей преступление сексуального характера, рассказали подробности в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мужчина скрылся с места преступления, однако сотрудникам полиции удалось задержать злоумышленника — ранее судимого жителя Екатеринбурга.

В данный момент подозреваемый находится под стражей, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 131 и 132 статьями УК РФ.

Следователи предполагают, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям. О возможных подобных эпизодах можно сообщить в Следственный комитет и полицию.

Напомним, в России разыскивается особо опасный преступник. За информацию о местонахождении «Орского» маньяка полиция обещает вознаграждение — миллион рублей.

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Екатеринбург
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