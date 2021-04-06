Из горящего дома спас пенсионеров уральский гаишник

Из горящего дома спас пенсионеров уральский гаишник
Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Старший инспектор ДПС ГИБДД города Каменска-Уральского спас пожилых людей из горящего дома.

27 марта 2021 года в селе Багаряк Челябинской области капитан полиции ДПС ГИБДД Сергей Стафеев проезжая на личном автомобиле увидел, что на одной из улиц из-под крыши частного дома идет густой дым.

Оценив обстановку и попросив жену вызвать пожарных, инспектор подошел к горящему дому. Чтобы убедиться в отсутствии людей внутри, он начал стучать в окна и двери, сообщает Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области.

Громкий звук разбудил находящихся внутри пожилых людей, мужчину и женщину. Они не знали, что в их доме произошло возгорание. Сотрудник ДПС помог людям покинуть горящее помещение через окно. Без обуви и одежды погорельцы были переданы прибывшим врачам скорой помощи. В результате скорого прибытия пожарных, удалось избежать полного уничтожения дома и распространения пламени на соседние дома.

У 82-летнего мужчины диагностированы незначительные ожоги. Госпитализация в медицинское учреждение ему не потребовалась. Женщиной травмы не получены. Сейчас супруги находятся на временном размещении у родственников Сергея Стафеева.

Напомним, женщина погибла и мужчина пострадал при пожаре на проспекте Мира в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел надзорной деятельности.

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