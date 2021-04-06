Избившего детей майора в Екатеринбурге проверят следователи

Избившего детей майора в Екатеринбурге проверят следователи
Сегодня, 09:12ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Избившего детей майора в Екатеринбурге проверят следователи. Мужчина столкнул подростков лбами и бил их по лицу, натянув на себя капюшон.

Следственный комитет организовал проверку в отношении сотрудника государственной фельдъегерской службы Андрея Шокодько, которого обвиняют в избиении двух школьников В Екатеринбурге.

Мать одного из подростков рассказала изданию Znak.com, что ее 13-летний ребенок вместе с другом 18 марта перебежали дорогу перед автомобилем майора на перекрестке улиц Радищева и Хохрякова.

По словам женщины, мужчина, надев капюшон, сначала бил мальчиков головами друг о друга, а потом бил их по лицу и голове. Происходящее увидела соседка, которая и позвала женщину на улицу.

Мы живем рядом, я вылетела на улицу и успела застать эту картину. Я просто обалдела. Мой в крови стоял весь, второй уже чуть ли не сознание терял. Я вызвала полицию, скорую, рассказала екатеринбурженка.

О данном происшествии родители сообщили в полицию. Там организовали проверку и направили материалы в СКР. В Следственном комитете произошедшее пока не комментируют.

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Екатеринбург
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