Мертвых собак на привязи у дерева обнаружили в Свердловской области во время прогулки местные жители. Волонтеры предполагают, что их там оставил погибать хозяин.

Жительница Первоуральска, гуляя с собакой в микрорайоне Шайтанка, обнаружила двух мертвых собак, привязанных к дереву, возле которых бродил и лаял еще один пес. Видео с места происшествия женщина отправила местным волонтерам. В приюте для бездомных животных Первоуральска отметили, что пару недель назад к ним звонил неизвестный мужчина, который требовал забрать его домашних собак в приют из-за того, что он продал дом в Шайтанке и ему никуда их девать. В результате мужчина пригрозил удавить домашних животных, рассказали в приюте «КП Екатеринбург». Волонтеры утверждают, что это не первый раз, когда в адрес приюта поступают угрозы от хозяев животных. Возможно, именно поэтому в этот раз слова звонившего никого не насторожили. Страшно даже представить, какая незавидная жизнь была у этих собак, и какая смерть. Остается лишь предполагать, как выжил третий пес, который сейчас к себе никого не подпускает, отметили в первоуральском приюте. В данный момент хозяина псов ищут. Как сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в полиции по данному инциденту проводят проверку. Напомним, за последние три месяца волки утащили и съели четырех собак из покинутого уральского монастыря на горе Качканар. Волки утащили и съели собак из покинутого уральского монастыря

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