Мертвых собак на привязи у дерева обнаружили в Свердловской области

Жительница Первоуральска, гуляя с собакой в микрорайоне Шайтанка, обнаружила двух мертвых собак, привязанных к дереву, возле которых бродил и лаял еще один пес.
Видео с места происшествия женщина отправила местным волонтерам.
В приюте для бездомных животных Первоуральска отметили, что пару недель назад к ним звонил неизвестный мужчина, который требовал забрать его домашних собак в приют из-за того, что он продал дом в Шайтанке и ему никуда их девать. В результате мужчина пригрозил удавить домашних животных, рассказали в приюте «КП Екатеринбург».
Волонтеры утверждают, что это не первый раз, когда в адрес приюта поступают угрозы от хозяев животных. Возможно, именно поэтому в этот раз слова звонившего никого не насторожили.
Страшно даже представить, какая незавидная жизнь была у этих собак, и какая смерть. Остается лишь предполагать, как выжил третий пес, который сейчас к себе никого не подпускает, отметили в первоуральском приюте.
В данный момент хозяина псов ищут. Как сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в полиции по данному инциденту проводят проверку.
Напомним, за последние три месяца волки утащили и съели четырех собак из покинутого уральского монастыря на горе Качканар.