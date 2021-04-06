Мертвых собак на привязи у дерева обнаружили в Свердловской области

Мертвых собак на привязи у дерева обнаружили в Свердловской области
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: скрин видео из группы "Приют для бездомных животных г. Первоуральск"
Мертвых собак на привязи у дерева обнаружили в Свердловской области во время прогулки местные жители. Волонтеры предполагают, что их там оставил погибать хозяин.

Жительница Первоуральска, гуляя с собакой в микрорайоне Шайтанка, обнаружила двух мертвых собак, привязанных к дереву, возле которых бродил и лаял еще один пес.

Видео с места происшествия женщина отправила местным волонтерам.

В приюте для бездомных животных Первоуральска отметили, что пару недель назад к ним звонил неизвестный мужчина, который требовал забрать его домашних собак в приют из-за того, что он продал дом в Шайтанке и ему никуда их девать. В результате мужчина пригрозил удавить домашних животных, рассказали в приюте «КП Екатеринбург».

Волонтеры утверждают, что это не первый раз, когда в адрес приюта поступают угрозы от хозяев животных. Возможно, именно поэтому в этот раз слова звонившего никого не насторожили.

Страшно даже представить, какая незавидная жизнь была у этих собак, и какая смерть. Остается лишь предполагать, как выжил третий пес, который сейчас к себе никого не подпускает, отметили в первоуральском приюте.

В данный момент хозяина псов ищут. Как сообщил глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, в полиции по данному инциденту проводят проверку.

Напомним, за последние три месяца волки утащили и съели четырех собак из покинутого уральского монастыря на горе Качканар.

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