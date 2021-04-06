Момент ДТП с автобусом на Вагонке в Тагиле попал на камеры наблюдения

ДТП произошло в районе Вагонки в Нижнем Тагиле. Водитель Hyundai двигалась по улице Юности и при повороте налево в сторону Ленинградского проспекта не предоставила преимущество автомобилю ВАЗ, движущемуся по встречному направлении. Произошел удар, от которого Hyundai развернуло и он отлетел в пассажирский автобус марки ПАЗ. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии.
Авария произошла 6 апреля в 7:30 часов. При столкновении пострадала 34-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рана лба. Она госпитализирована. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщает ГУ МВД «Нижнетагильское».
Сотрудниками ГИБДД проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проведена экспертиза водителей, состояние опьянения не установлено. По факту ДТП проводится административное расследование.
Напомним, в массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка автобуса. О подробностях аварии рассказали в городском отделе ГИБДД.