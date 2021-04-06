Момент ДТП с автобусом на Вагонке в Тагиле попал на камеры наблюдения

Момент ДТП с автобусом на Вагонке в Тагиле попал на камеры наблюдения
Сегодня, 19:50ПроисшествияФото: МУ МВД Нижнетагильское
Столкновение пассажирского автобуса с автомобилем Hyundai произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле. Момент ДТП был зафиксирован камерами комплекса «Безопасный город».

ДТП произошло в районе Вагонки в Нижнем Тагиле. Водитель Hyundai двигалась по улице Юности и при повороте налево в сторону Ленинградского проспекта не предоставила преимущество автомобилю ВАЗ, движущемуся по встречному направлении. Произошел удар, от которого Hyundai развернуло и он отлетел в пассажирский автобус марки ПАЗ. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии.

авария
Фото:МУ МВД "Нижнетагильское"

Авария произошла 6 апреля в 7:30 часов. При столкновении пострадала 34-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ. У нее диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибленная рана лба. Она госпитализирована. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщает ГУ МВД «Нижнетагильское».

авария на Вагонке
Видео:МУ МВД "Нижнетагильское"

Сотрудниками ГИБДД проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проведена экспертиза водителей, состояние опьянения не установлено. По факту ДТП проводится административное расследование.

Напомним, в массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка автобуса. О подробностях аварии рассказали в городском отделе ГИБДД.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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