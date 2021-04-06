Момент ДТП с автобусом на Вагонке в Тагиле попал на камеры наблюдения

ДТП произошло в районе Вагонки в Нижнем Тагиле. Водитель Hyundai двигалась по улице Юности и при повороте налево в сторону Ленинградского проспекта не предоставила преимущество автомобилю ВАЗ, движущемуся по встречному направлении. Произошел удар, от которого Hyundai развернуло и он отлетел в пассажирский автобус марки ПАЗ. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент аварии.