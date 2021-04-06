Пассажира извлекали спасатели: ДТП с двумя легковушками произошло под Нижним Тагилом

Пассажира извлекали спасатели: ДТП с двумя легковушками произошло под Нижним Тагилом
Сегодня, 21:56ПроисшествияФото: tagilskyspasatel в Instagram.
Дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилями произошло на одной из трасс под Нижним Тагилом.

Инцидент случился 6 марта, около 17.00, на участке дороги между поселками Уралец и Висим. Там столкнулись «Лада Веста» и «Лада Калина». В результате аварии у одного из пострадавших врачи диагностировали открытый перелом ноги.

Также, чтобы извлечь из автомобиля пассажира, спасателям пришлось использовать специальный инструмент, пишет tagilskyspasatel в Instagram.

Транспортные средства получили механические повреждения, сообщили редакции TagilCity.ru в ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, 6 апреля в массовом ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле пострадала пассажирка автобуса.

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