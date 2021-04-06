После нападения на переехавшую в Екатеринбург кузбасскую журналистку возбуждено дело

После угроз и нападения на главного редактора «Новости Киселевска» Наталью Зубкову в Кузбассе было заведено уголовное дело по статье 144 УК РФ о воспрепятствовании работе журналистов, сообщает пресс-служба СК Кемеровской области.

Версия следствия гласит, что в феврале неизвестные начали угрожать женщине. По словам потерпевшей, это связано с ее профессиональной деятельностью. Инцидент произошел 25 февраля. Поздно вечером Зубкова гуляла с собакой. В этот момент на нее напал мужчина, опрокинул в снег и заявил, что расправится с ней и ее дочерью, если она «еще хоть раз откроет рот». Вскоре женщина заявила, что из-за угроз переехала в Екатеринбург. Угрозы журналистка связала с публикациями о проблемах с экологией Киселевска и Кузбасса. Теперь следствие собирается проверить круг общения женщины и установить участников инцидента. Напомним, в Екатеринбурге избили журналиста издания «Ермак-Медиа» Александра Агафонова, который писал расследования дела о незаконном бизнесе «кладбищенской мафии». Расследующий дело о «кладбищенской мафии» журналист избит в Екатеринбурге

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