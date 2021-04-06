3 апреля рабочий погиб на заводе гипсовых изделий в Екатеринбурге. По данному факту в прокуратуре организовали проверку, которая выявит возможные нарушения соблюдения техники безопасности на производстве.

В Екатеринбурге на заводе гипсовых изделий «Гифаз» 3 апреля во время рабочей смены погиб моторист транспортной ленты, 1964 года рождения. Его тело обнаружили в бункере силосного типа для обработки гипса при высоких температурах. Сотрудник предприятия получил повреждения, не совместимые с жизнью. В данный момент прокуратура проверяет соблюдение техники безопасности при выполнении работ в связи с гибелью работника на производстве,сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. В ведомстве отметили, что в ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению на предприятии требований федерального законодательства об охране труда и техники безопасности при выполнении работ. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, в начале марта с высоты на стройке 25-этажки в Екатеринбурге упал рабочий. Он скончался от полученных травм на месте происшествия. Рабочий разбился насмерть при падении на стройке в Екатеринбурге

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