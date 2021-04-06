Труп изнасилованной девушки нашли недалеко от детского сада в уральском поселке

3 апреля в поселке Большой Исток Свердловской области была найдена 30-летняя женщина с признаками насилия. Когда ее нашли в лесополосе, недалеко от детского сада, она была еще жива. В больнице потерпевшая умерла не приходя в сознание. Жители близлежащих окрестностей считают, что насильников было несколько. Один из предполагаемых насильников задержан, сообщает Е1.