Труп изнасилованной девушки нашли недалеко от детского сада в уральском поселке

3 апреля в поселке Большой Исток Свердловской области была найдена 30-летняя женщина с признаками насилия. Когда ее нашли в лесополосе, недалеко от детского сада, она была еще жива. В больнице потерпевшая умерла не приходя в сознание. Жители близлежащих окрестностей считают, что насильников было несколько. Один из предполагаемых насильников задержан, сообщает Е1.
В ходе следствия обнаружилось, что последние активные действия в социальной сети она совершала 2 апреля. В связи с этим, предполагается примерная дата нападения - 3 апреля. У нее имеется маленький сын и пожилая мама.
Простому народу страшно, это ведь самый центр поселка. Сама лесополоса, где ее нашли, — это переход к поликлинике. Там рядом детский сад и спортивные секции, где дети занимаются,сообщила одна из жительниц.
Комментарии следственным комитетом пока не даются. В настоящее время проводится экспертиза, устанавливаются причины смерти. Парк, рядом с которым нашли потерппевшую, находится под охраной частного предприятия.
Напомним, местный житель Екатеринбурга получил 14,2 года лишения свободы за то, что из-за личной неприязни убил пожилую соседку в микрорайоне ЖБИ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.