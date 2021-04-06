Труп изнасилованной девушки нашли недалеко от детского сада в уральском поселке

Труп изнасилованной девушки нашли недалеко от детского сада в уральском поселке
Сегодня, 16:00ПроисшествияФото: pixabay.com
Задержан подозреваемый, изнасиловавший и убивший женщину в поселке Большой Исток Сысертского городского округа.

3 апреля в поселке Большой Исток Свердловской области была найдена 30-летняя женщина с признаками насилия. Когда ее нашли в лесополосе, недалеко от детского сада, она была еще жива. В больнице потерпевшая умерла не приходя в сознание. Жители близлежащих окрестностей считают, что насильников было несколько. Один из предполагаемых насильников задержан, сообщает Е1.

В ходе следствия обнаружилось, что последние активные действия в социальной сети она совершала 2 апреля. В связи с этим, предполагается примерная дата нападения - 3 апреля. У нее имеется маленький сын и пожилая мама.

Простому народу страшно, это ведь самый центр поселка. Сама лесополоса, где ее нашли, — это переход к поликлинике. Там рядом детский сад и спортивные секции, где дети занимаются,сообщила одна из жительниц.

Комментарии следственным комитетом пока не даются. В настоящее время проводится экспертиза, устанавливаются причины смерти. Парк, рядом с которым нашли потерппевшую, находится под охраной частного предприятия.

Напомним, местный житель Екатеринбурга получил 14,2 года лишения свободы за то, что из-за личной неприязни убил пожилую соседку в микрорайоне ЖБИ, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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